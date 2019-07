Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Geldwechseltrick Passant bestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montagvormittag (01.07.2019) in der Emilienstraße mit dem sogenannten Geldwechseltrick einem 83 Jahre altem Passanten 120 Euro gestohlen. Der 83-Jährige stand gegen 10.00 Uhr auf Höhe des Stadtparks an einem Parkscheinautomat, als ihn der Unbekannte bat, eine Euromünze in zwei 50 Cent Stücke zu wechseln. Als der Senior keine passenden Münzen in seinem Portemonaie fand, suchte der Unbekannte selbst darin. Dabei gelang es dem Täter, die Geldscheine unbemerkt an sich zu nehmen. Nachdem der Unbekannte weggegangen war, bemerkte der 83-Jährige den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Laut dem Senior war der Mann mittleren Alters, hatte kaum Haare, war etwa 175 Zentimeter groß und trug ein kurzarmiges Oberteil. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

