Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Automaten aufgebrochen

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Unbekannte haben über das vergangene Wochenende (28.06. bis 01.07.2019) in einer Betriebskantine an der Straße Am Ostkai einen Kartenautomaten aufgebrochen. Die Täter betraten über eine automatische Schiebetür die Kantine, hebelten dort einen Gastkartenautomaten auf und erbeuteten mehrere Hundert Euro Bargeld. An einem danebenliegenden Automaten entdeckten die alarmierten Beamten ebenfalls Hebelspuren. Ob es den Tätern gelang ihn zu öffnen, ist nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell