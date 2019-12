Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Starke Windböen für Sachschäden verantwortlich

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am 06.12.2019 fielen in Bad Neuenahr-Ahrweiler in der Wilhelmstraße gegen 20:30 Uhr zwei Fahrräder durch den starken Wind gegen einen geparkten PKW. Am Morgen des 08.12.2019 wurden in Bad Neuenahr-Ahrweiler mehrere Verkehrszeichen und Baustellenabsicherungen durch den starken Wind umgeweht. Hierdurch kam glücklicherweise niemand zu Schaden. Gegen Mittag fiel im Bereich Kreuzstraße/Landgrafenstraße ein Baustellenschild ebenfalls durch den Wind um und beschädigte einen geparkten PKW.

