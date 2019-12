Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Taschendiebstahl

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am 06.12.2019 wurde in Bad Neuenahr, Hauptstraße vor dem dortigen Kaufhaus gegen 10 Uhr einem 78jährigen von bislang unbekanntem Täter die Geldbörse entwendet. Hierzu schubste der Täter den Geschädigten und entnahm ihm dabei die Geldbörse. Anschließend flüchtete er vom Kaufhaus in Richtung Parkplatz und wird wie folgt beschrieben: Brauner Mantel, zwischen 50 und 60 Jahre alt, südländisches Aussehen.

