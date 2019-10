Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Ein Leichtverletzter bei Unfall mit Motorroller

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 14-jähriger Beifahrer eines Motorrollers bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Stadtlohn erlitten. Ein 16-jähriger Rollerfahrer, wie sein Sozius in Vreden wohnhaft, befuhr gegen 17.15 Uhr den Hegenpatt in Richtung Beethovenring. In einer Linkskurve zwischen der Finkenstiege und Hengeler kam es zum Sturz des Fahrzeugs. Der jugendliche Fahrer verfügte nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Die Beamten stellten den Roller sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

