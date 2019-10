Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Untersuchungshaft nach Ladendiebstahl

Bocholt (ots)

Am Samstagnachmittag wurden eine 25-jährige Bocholterin und ein 34-jähriger Pole mit unbekanntem Wohnort bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Welfenstraße erwischt. Die beiden Beschuldigten hatten Waren im Wert von ca. 75 Euro gestohlen und bei der Tat ein Messer sowie einen Schraubenzieher mit sich geführt. Damit liegt der konkrete Verdacht des strafverschärfend wirkenden "Diebstahls mit Waffen" vor. Im Pkw des Beschuldigten (schwarzer Audi A4 mit polnischer Zulassung) wurde zudem weiteres Diebesgut im Wert von ca. 650 Euro gefunden und sichergestellt.

Gegen die beiden Beschuldigten liegen bereits mehrere Strafanzeigen nach Ladendiebstählen in mehreren Filialen der auch hier betroffenen Supermarktkette vor.

Seitens der Staatsanwaltschaft wurde ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 34-Jährigen beantragt. Polizeibeamte führten dem Mann dem zuständigen Richter vor, der Untersuchungshaft anordnete.

Die 25-Jährige wurde nach Einleitung des Strafverfahrens wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell