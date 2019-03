Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und erheblichem Sachschaden in Sande

Wilhelmshaven (ots)

sande. Ein 19-jähriger Fahrzeugführer beabsichtigte am Mittwoch, den 13.03.2019, gegen 06.30 Uhr mit seinem Pkw den Oldenburger Damm in Richtung Zetel zu fahren, als er beim Herausfahren aus dem Kreisverkehr sein Fahrzeug beschleunigte und dabei ins Schleudern geriet. Sein Fahrzeug kam in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Pkw eines 35-jährigen, der dabei leichte Verletzungen erlitt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell