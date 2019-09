Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- 23-jähriger PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss festgestellt 29.09.2019, 05:10 Uhr

Speyer (ots)

Ein 23-jähriger Mann aus Schifferstadt wurde am frühen Sonntagmorgen in einer Kontrollstelle durch Polizeibeamte der Polizei Speyer kontrolliert. Dabei konnte starker Cannabisgeruch wahrgenommen werden, der aus dem Fahrzeug drang. Grund hierfür, war eine geringe Menge Cannabis, die der Mann in seinem Fahrzeug mitführte und der Polizei übergab. Zudem stand der Mann offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Daher musste er den PKW vor Ort stehen lassen und wurde zur Polizeidienststelle mitgenommen. Dort gab er eine Blutprobe ab und musste seinen Fahrzeugschlüssel vorübergehend abgeben. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Nadine Glaser, Polizeihauptkommissarin

