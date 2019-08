Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterrath - In Bach gestoßen: Rabiater Dieb stiehlt 16-Jährigem das Rad - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Unterrath - In Bach gestoßen: Rabiater Dieb stiehlt 16-Jährigem das Rad - Zeugen gesucht

Mittwoch, 07. August 2019, 17.30 Uhr

Gestern Nachmittag wurde ein 16-Jähriger auf der Unterrather Straße/Hiddenseestraße unvermittelt und grob von einem Unbekannten geschubst und stürzte in einen Bachlauf. Der Tatverdächtige nahm das Rad des Jugendlichen an sich und schob es in unbekannte Richtung davon.

Eigentlich wollte der Teenager sein defektes Fahrrad nur abholen, das er bereits vor einiger Zeit in einem Grünstreifen nahe eines Bachlaufs an der Unterrather Straße abgestellt hatte. Doch statt mit dem Rad kehrte er völlig durchnässt nach Hause zurück. Grund hierfür war ein rabiater Fahrraddieb. Dieser hatte den 16-Jährigen, der auf dem gelben Fahrrad mit den platten roten Reifen saß, sich jedoch noch nicht fortbewegte, urplötzlich angegriffen und ihn hinuntergestoßen. Während der Teenager in den nahe gelegenen Bachlauf stürzte, schnappte sich der Dieb das Fahrrad und schob es in unbekannte Richtung davon. Der 16-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Zusätzlich wurde sein Mobiltelefon durch das Wasser beschädigt. Nach Angaben des Geschädigten ist der Tatverdächtige zwischen 30 und 35 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß und verfügt über eine normale Statur. Er trägt dunkle, nach hinten gegelte Haare, einen dunklen Vollbart und soll ein südländisches Erscheinungsbild aufweisen. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Hose und ein braun-kariertes Hemd. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein gelbes Fahrrad mit platten, roten Reifen. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Düsseldorf unter der Rufnummer 0211 8700 entgegen.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell