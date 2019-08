Polizei Düsseldorf

POL-D: Möglicherweise Kellereinbrüche in Serie geklärt - Polizei nimmt 37-Jährigen in Rath fest - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Zivilfahnder der Polizeiinspektion Nord nahmen in der vergangenen Nacht einen Kellereinbrecher auf frischer Tat fest. Der polizeibekannte Drogenabhängige hatte es auf Modelleisenbahnzüge und Schmuck abgesehen. Möglicherweise gehen eine ganze Reihe Kellereinbrüche in den letzten Wochen im Bereich Mörsenbroich und Rath auf sein Konto. Dazu dauern die Ermittlungen an. Der 37-jährige Beschuldigte soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Am frühen Morgen (4 Uhr) fiel der Verdächtigte den Zivilbeamten auf, als er plötzlich von der Straße in einen Hausflur verschwand. Nach einigen Augenblicken folgten ihm die Polizisten und konnten ihn in einem Kellerraum antreffen und festnehmen. Der Beschuldigte musste überwältigt und gefesselt werden. Bei ihm wurden zwei Modelleisenbahnzüge und ein Ring sowie Betäubungsmittel gefunden. Ebenfalls stellten die Beamten einen sogenannten "Flipper" (Plastikkarte zum Öffnen von Schnappschlössern) sowie einen manipulierten Bartschlüssel sicher. Der Beschuldigte wurde erst am 1. März aus der Haft entlassen. Er ist schon unzählige Male in Erscheinung getreten und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

