POL-PDLU: Unbekannte Täter beschädigen mehrere geparkte Fahrzeuge 27.09.2019, 21:00-23:00 Uhr

Hanhofen (ots)

Am Dienstagabend wurden in der Alten Landstraße in Hanhofen drei geparkte Fahrzeuge beschädigt, die ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt waren. Die beiden unbekannten Täter hatten nach Angaben von Zeugen die Außenspiegel abgetreten und waren in unbekannte Richtung geflüchtet. Eine Beschreibung der Täter war nicht möglich.

Der Sachschaden beträgt ca. 500EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

