Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unstimmigkeiten im Straßenverkehr enden in Strafanzeige

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am 07.12.2019 gerieten in Bad Neuenahr-Ahrweiler im Platanenweg gegen 18:00 Uhr zwei 32- und 35jährige Verkehrsteilnehmer in Streit. Der 32järhige forderte den 35jährigen mittels Lichthupe auf, die Scheinwerfer seines PKW´s abzublenden. Hierüber war der 35jährige so erbost, dass er ausstieg, dem 32jährigen durch das geöffnete Fenster ins Gesicht spuckte und ihn verbal beleidigte.

