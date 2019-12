Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Diebstahl in Theater

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitag vergangener Woche, 21.30 Uhr, und Sonntag, 19:00 Uhr, in einem Theater an der Willhelmstraße in Lingen einen abgeschlossenen Schrank auf. Sie entwendetet eine Kasse mit Wechselgeld und unter anderem Schlüssel. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lingen, 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell