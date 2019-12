Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Holzschuppen

Meppen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in einen Holzschuppen am Fuller Kirchweg in Meppen ein. Sie entwendeten ein Fahrrad, sowie ein Motorradhelm. Aurßerdem wurde die Sitzbank eines Kleinkraftrades beschädigt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Meppen, 05931/9490 in Verbindung zu setzen.

