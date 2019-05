Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Wohnwagen fährt fremde Seitenspiegel ab und flüchtet

Flensburg (ots)

Am Freitagabend (10.05.19) gegen 22:40 Uhr wurden in Flensburg im Ochsenweg in Höhe der Hausnummer 95 an zwei parkenden Autos die Seitenspiegel stark beschädigt und abgefahren. Verursacher dürfte der Fahrer eines Wohnwagengespannes sein, der beobachtet wurde, wie er Fahrzeugteile von der Fahrbahn entfernte und anschließend weiterfuhr.

Der Mann war ca. 45 Jahre alt, ca. 180 - 185 cm groß und dunkel gekleidet. Er fuhr einen dunklen VW-Passat älteren Baujahres. Der Wohnanhänger war weiß mit blauen Streifen an der Seite und hatte einen markanten Aufbau am Heck (Korbgeflecht). Der Anhänger hatte ein dänisches Kennzeichen.

Zeugen und der Unfallverursacher werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0461 - 484 0 zu melden.

