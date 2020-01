Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Seinen Audi A3 stellte am Donnerstag, 30.01.2020, gegen 09.00 Uhr, ein Mann in der Austraße auf Höhe der Hausnummer 5 ab. Als er am Mittag, gegen 12.30 Uhr, zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er hinten links auf Höhe der Autotür einen Sachschaden.

Ebenfalls am Donnerstag, wurde ein Toyota Yaris auf dem Park & Ride Parkplatz in der Bahnhofsstraße beschädigt. Die Besitzerin bemerkte die Kratzschäden an der linken Fahrzeugfront bei ihrer Rückkehr gegen 12.00 Uhr. Der Toyota stand von 05.30 Uhr an auf dem Parkplatz. In beiden Fällen entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/66698-0) bittet Zeugen, die Angaben zu den Unfallverursachern machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

