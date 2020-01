Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden (Eichsel und Karsau): Zwei Einbrüche in Gaststätten - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag, 29./30.01.20, drangen unbekannte Täter gleich in zwei Gaststätten ein. Ein Gasthaus in Karsau wurde nach dem Aufhebeln einer Eingangstür betreten. Im Bereich der Rezeption wurde anschließend ein Wandschrank aufgehebelt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet, es entstand aber ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Im zweiten Fall gelangten unbekannte Täter über eine Seitentür in den Restaurant-Bereich eines Gasthauses in Eichsel. Dort wurde Bargeld aus einer Kasse entwendet. Die Tatzeit liegt hier vermutlich gegen 02 Uhr. Das Polizeirevier Rheinfelden sucht (Telefon 07623 7404-0) Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können.

