Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (RW/Fluorn-Winzeln) Kastenwagen streift 6-Jährigen 3.3.20/15 Uhr

Fluorn-Winzeln (ots)

Ein sechs Jahre alter Junge ist von der Schule auf dem Nachhauseweg am Dienstag gegen 15 Uhr in der Rötenberger Straße von einem Kastenwagen erfasst worden. Der Junge wurde dadurch leicht verletzt. Offenbar hatte der Knabe im Kurvenbereich gerade in dem Moment, als ein weißer Kastenwagen an ihm vorbei fuhr, die Straße überqueren wollen. Der noch unbekannte Fahrer des Lieferwagens streifte mit seinem Fahrzeug den Jungen, der glücklicherweise nur einige leichte Blessuren davontrug. Der Fahrer des Unfallautos hat möglicherweise die Berührung nicht bemerkt. Die Polizei Oberndorf bietet unter Telefon 07423 81010 um Hinweise zu dem Kastenwagenfahrer und Unfallhergang.

