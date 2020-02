Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ E-Scooter ohne Versicherung - Strafanzeige ++ Fahrzeugschlüssel gestohlen - mit Pkw davongefahren ++ Handy weggenommen - mit Bus geflüchtet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Anzeige wegen Hausfriedensbruch

Gegen einen 21-Jährigen, der am 03.02.20 zum wiederholten Male in ein leerstehendes Haus in der Altenbrückertorstraße eingedrungen war, hat die Polizei ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet. Zunächst hatte es den Anschein gehabt, als wolle der 21-Jährige vom Dach des Hauses springen. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnten den obdachlosen Mann jedoch dazu bewegen das Dach zu verlassen. Der Mann wurde zur Identitätsfeststellung und Verhinderung weiterer Straftaten zunächst in Gewahrsam genommen. Er durfte die Polizeiwache einige Stunden später wieder verlassen.

Lüneburg - mit Messer verletzt

Am 03.02.20, gegen 19.10 Uhr, kam es auf einem Spielplatz in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße zu einem Streit zwischen zwei Männern im Alter von 32 und 33 Jahren. Im Verlauf des Streits begannen die Männer zu rangeln, bei dem der 33-Jährige mit einem Messer verletzt wurde. Er erlitt oberflächliche Schnittverletzungen u.a. an einer Hand sowie am Hals. Bei Alarmierung der Polizei war der 32-Jährige nicht mehr da. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht und dort medizinisch versorgt. Streitigkeiten um Geld dürfte nach ersten Ermittlungen der Hintergrund der Auseinandersetzung gewesen sein. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung gegen den Tatverdächtigen ein. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Geldbörse gestohlen

Einer 54-Jährigen wurde am 03.02.20, gegen 17.35 Uhr, die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen, während sie in einem Lebensmittelgeschäft im Häcklinger Weg einkaufte. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld diverse persönliche Papiere. Es entstand ein Schaden von geschätzten 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "abgeblitzt" - falscher Polizeibeamter geht leer aus

Ein 51 Jahre alter Lüneburger wurde am Morgen des 04.02.20 von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen, der versuchte ihn zur Mithilfe im Zusammenhang mit nächtlichen Einbrüchen zu bewegen. Der 51-Jährige fiel nicht auf die Masche herein und beendete das Telefonat. Der gleiche Täter rief auch bei zwei in Lüneburg wohnenden Frauen an, die ebenfalls nicht auf den Betrüger hereinfielen.

Deutsch Evern - Handy weggenommen - mit Bus geflüchtet

Ein bislang unbekannter Täter hat am 03.02.20, gegen 15.00 Uhr, einer 20-Jährigen ihr Smartphone aus der Hand genommen, während sie gerade telefonierte. Die 20-Jährige hielt sich zu diesem Zeitpunkt in der Schillerstraße auf. Der Täter flüchtete zunächst zu Fuß mit dem Smartphone, stieg dann jedoch in einen Linienbus und fuhr davon. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 30 Jahre alt, - ca. 180 cm groß, - athletisch gebaut, - afrikanischer Herkunft, - dunkle Hautfarbe, - bekleidet mit Jeans und einer schwarzen Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Fahrzeugschlüssel gestohlen - mit Pkw davongefahren

Am 03.02.20, zwischen 18.00 und 20.00 Uhr, stahlen unbekannte Täter aus einem unverschlossenen Umkleideraum einer Sporthalle im Schulweg den Schlüssel eines Pkw Mercedes und fuhren mit dem Pkw davon. Der dunkle Mercedes wurde später in der Straße An den Kabelgärten aufgefunden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Dannenberg - Langfinger unterwegs

Einer 67-Jährigen wurde am frühen Nachmittag des 03.02.20 das Portemonnaie und ihr Handy aus der Handtasche gestohlen, während sie im Develangring bei einem einkaufte. Die Tat ereignete sich gegen 13.50 Uhr. Die Handtasche hatte die 67-Jährige im Einkaufswagen abgelegt. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/985760, entgegen.

Langendorf/ Prisser/ Schnega - Geschwindigkeitsmessungen

Am 01.02.20, in der Zeit von 12.45 bis 15.15 Uhr, wurde auf der B191 bei Langendorf die Geschwindigkeit gemessen. Sieben Fahrer bzw. Fahrerinnen waren zu schnell unterwegs. Schnellste war eine 48 Jahre alte Frau, die mit 156 km/h statt der erlaubten 100 km/h in Richtung Dömitzer Brücke fuhr. Die 48-Jährige erwartet neben einem Bußgeld von mehreren hundert Euro ein Fahrverbot. Bereits am 31.01.20, in der Zeit von 18.45 bis 20.15 Uhr, wurde auf der B 191 bei Prisser die Geschwindigkeit gemessen. Lediglich drei Autofahrer waren zu schnell unterwegs. Der Schnellste war ein 54-Jähriger, der mit 96 km/h statt der erlaubten 70 km/h gemessen wurde. Zuvor, zwischen 15.15 und 17.15 Uhr, wurde auf der B 71 bei Schnega kontrolliert. Elf Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. Der Schnellste war ein 49-Jähriger, der mit 169 km/h statt der erlaubten 100 km/h fuhr. Auch diesen Fahrer erwartet ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot.

Uelzen

Bad Bodenteich - Kennzeichen gestohlen

Am 03.02.20, zwischen 00.30 und 04.30 Uhr, bauten unbekannte Täter von einem VW, der auf einem Parkplatz in der Bergstraße abgestellt war, die Kennzeichen UE - EK 706 ab und entwendeten diese. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel.: 05824/965980

Bad Bevensen - Unbekannte nehmen Verkehrszeichen und Warnleuchten mit

Zwischen dem 01. und 03.02.20 stahlen unbekannte Täter zwei Verkehrsschilder und zwei Warnleuchten von einer Baustellenabsicherung, die in der Ludwig-Ehlers-Straße aufgestellt ist. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821/976550, entgegen.

Uelzen - volltrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Einem 57 Jahre alten Uelzener hat die Polizei am Vormittag des 03.02.20 eine Blutprobe entnehmen lassen, da der dringende Verdacht besteht, dass er in der Tile-Hagemann.Straße mit dem Fahrrad unterwegs war, obwohl er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Weiterhin soll der 57-Jährige mit einer Flasche gegen einen wartenden Pkw Skoda geschlagen und diesen beschädigt haben.

Uelzen - E-Scooter ohne Versicherung - Strafanzeige

Eine 42-Jährige wurde am 03.02.20, gegen 17.15 Uhr, in der Straße Am Hölzernen Schlüssel von der Polizei kontrolliert, wo sie mit einem E-Scooter fuhr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht versichert war. Der 42-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren gegen sie eingeleitet.

Uelzen - Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 03.02.20, gegen 15.50 Uhr, setzte ein 30 Jahre alter Audi-Fahrer im Bereich einer Parkbucht in der Rademacherstraße mit seinem Pkw zurück. Hierbei übersah er eine 88-jährige Fußgängerin und fuhr diese an. Die Seniorin wurde in Folge des Zusammenstoßes umgeschubst, stürze und verletzte sich hierbei am Kopf. Ein Rettungswagen brachte sie in das Klinikum, wo sie medizinisch versorgt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Antje Freudenberg

Telefon: 04131-8306-2515

Mobil: 01520-9348988

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell