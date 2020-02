Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg - Am Freitagabend versuchte ein 26-jähriger Mann, in ein Geschäft in der Grapengießerstraße einzubrechen. Nachdem er durch die Tür in das Geschäft gelangte, schloss sich diese hinter ihm und ließ sich nicht mehr öffnen. In seiner "Not" warf er nun eine Scheibe ein, um wieder ins Freie zu gelangen. Dies hörten wiederum Anwohner und informierten die Polizei. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden u.a. auch Betäubungsmittel und ein Einhandmesser gefunden. Nun erwarten ihn gleich mehrere Verfahren.

Lüneburg - Weil ein hochgradig alkoholisierter 28-jähriger Mann am Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr auf einen anderen Mann einschlug, auch durch die Polizei nicht zu beruhigen war und einem Platzverweis nicht nachkam, durfte er seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen. Ebenso erging es einem 20-jährigen Mann, der etwa zwei Stunden später in der Straße Am Berge eine 29-jährige zunächst bedrängte und sie anschließend schlug.

Lüneburg - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 18:00 Uhr auf dem Lüneburger Stadtring. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 25-jähriger Hamburger mit seinem Kleintransporter die Altenbrückertorstraße in Richtung stadteinwärts und dürfte hierbei das für ihn geltende Rotlicht missachtet haben. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem Opel eines 49-jährigen Lüneburgers, welcher die Willy-Brandt-Straße in Richtung stadteinwärts befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl der Führer des Opels als auch sein 50-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von mindestens 20.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lüneburg unter 04131/8306-2215 zu melden.

Lüneburg - Weil ein 25-jähriger Mann am Sonntagmorgen bei einem Streit seiner Lebenspartnerin mit der Faust ins Gesicht schlug, warf die Polizei ihn kurzerhand für sieben Tage aus der gemeinsamen Wohnung und leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Lüneburg - Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zahlreichen Personen kam es am Sonntagmorgen an einer Diskothek Auf der Hude. Im Außenbereich schlugen mehrere Personen aufeinander und auf die Türsteher ein. Als die Polizei die Streithähne schließlich getrennt hatte, entbrannte eine erneute Auseinandersetzung im Inneren. Auch hier musste die Polizei eingreifen. Bilanz: Zwei leicht verletzte Beamte, mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Widerstands. Es mussten u.a. Polizeihunde hinzugezogen und mehrfach Pfefferspray durch die Beamten eingesetzt werden. Ein 26-jähriger Mann landete schließlich im Polizeigewahrsam. Zeugen der Auseinandersetzungen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lüneburg unter 04131/8306-2215 zu melden.

Lüchow-Dannenberg

Einbruchdiebstahl aus Baustellen-Container Hitzacker: Bisher unbekannte Täter verschafften sich in dem Tatzeitraum von Fr., 31.01.2020, 18:00 Uhr bis Sa., 01.02.2020, 09:00 Uhr, mittels einer Leiter Zugang zu dem Fenster eines in der Bauernstraße in Hitzacker aufgestellten Baucontainers und konnten dieses anschl. gewaltsam öffnen. Aus dem Container wurden in der Folge ein Bohrschrauber-Akku, 1 Messerset sowie alkoholische Getränke entwendet.

Einbruchdiebstahl aus Gartenlaube Woltersdorf: Unbekannte Täter schlugen in dem Tatzeitraum am Fr., 31.01.2020, 21:30 - 22:50 Uhr, an einer auf einem Betriebsgelände in der Oerenburger Straße 4 in Woltersdorf befindlichen Gartenlaube das Oberlicht der Eingangstür ein und konnten die Tür anschl. öffnen. Aus der Laube wurde eine Kiste Bier entwendet.

Uelzen

Tödlicher Verkehrsunfall

Am Samstag, gegen 14:15 Uhr, befährt eine 52-jährige die Landesstraße von Ebstorf kommend Richtung Uelzen. Kurz vor der Ortschaft Melzingen kommt sie aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und touchiert dort einen entgegenkommenden VW-Bus, dessen 49-jährige Fahrerin noch versuchte auszuweichen. Daraufhin kommt es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Mercedes, der hinter dem VW fuhr und dessen 80-jähriger Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Ein vierter beteiligter Ford konnte durch die 49-jährige Fahrerin noch an den Wracks vorbei gesteuert werden und kam von der Fahrbahn ab. Es wurden vier Personen verletzt und im Klinikum versorgt.

Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, gegen 08:30 Uhr, meldete ein Zeuge einen unsicher fahrenden PKW auf der Landesstraße von Bad Bodenteich Richtung Uelzen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 42-jährige Fahrzeugführer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Er pustete einen Wert von 1,26 Promille. Es folgt eine Blutentnahme, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Am Samstag, gegen 03:03 Uhr führte in Gerdau, Holthusen II, eine 46-jährige Betroffene ihren Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl sie unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Geschwindigkeitskontrollen Am Samstag wurde in der Zeit von 11:00 bis 12:30 Uhr eine Kontrolle auf der B 4, Höhe Hoystorfer Berg durchgeführt. Es wurden 13 Anzeigen gefertigt. Der schnellste PKW wurde durch einen 25-jährigen Mann geführt und mit 155 Km/h gemessen. An gleicher Stelle erfolgte eine Kontrolle am Freitag von 16:00 bis 17:30 Uhr. Es wurden 5 Anzeigen gefertigt. Schnellstes Fahrzeug mit einem 69-jährigen Fahrer mit 151 km/h. Beide Fahrer erwarten jeweils ein Fahrverbot.

