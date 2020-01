Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ weitere Präventionsmaßnahmen & Schwerpunktkontrollen "Drogen" im Schulumfeld ++ Polizei kontrolliert in Abstimmung mit Schulleitung im Umfeld der Herder-Schule ++ gemeinsames Vorgehen von Schule

Lüneburg (ots)

++ weitere Präventionsmaßnahmen & Schwerpunktkontrollen "Drogen" im Schulumfeld ++ Polizei kontrolliert in Abstimmung mit Schulleitung im Umfeld der Herder-Schule ++ gemeinsames Vorgehen von Schule und Polizei ++ Spezialhund und ein Dutzend Beamte präsent ++

Lüneburg

In Abstimmung mit der Schulleitung der Lüneburger Herder-Schule kontrollierte die Polizei in den Vormittagsstunden des 30.01.20 im Umfeld des Schulzentrums Am Ochtmisser Kirchsteig/Schomakerstraße (außerhalb des Schulgeländes) mit Schwerpunkt "Drogen". Dabei waren gut ein Dutzend Beamtinnen und Beamte u.a. des Fachkommissariats Jugendkriminalität in zivil sowie auch ein Spezialhund im Einsatz. Hund und Beamte machten dabei "erfreulicherweise" an diesem Vormittag keine "drogenbezogenen" Aufgriffe.

Bereits im Vorfeld der Kontrollen haben Schulleitung und Polizei in der Leitung des Lüneburger Präventionsteams (durch den Beamten für Jugendprävention PHK Arne Schmidt) Präventionsmaßnahmen mit den Schülerinnen und Schüler initiiert und auch straf- sowie schulrechtliche Konsequenzen bei Fehlverhalten aufgezeigt. Dieses wurde durch einen Elternbrief der Schulleitung untermauert.

Weitere Kontrollen sind geplant und folgen auch unangekündigt.

Hintergrund:

Wie verschiedene andere Schulen in der Region Lüchow ist auch die Herderschule seit langem für ihre umfangreiche und vielfältige Präventionsarbeit und ihr zielführendes pädagogisches Handeln bezüglich der Thematik "Drogenkonsum" bekannt. Parallel untermauert die Schulleitung ihr konsequentes Handeln auch mit der Zusammenarbeit mit der Polizei (präventiv wie repressiv) im Rahmen des sog. "Schulerlasses". Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurden die entsprechende Kontrollmaßnahmen der Polizei gemeinsam abgesprochen und auch im Rahmen eines Elternbriefes im Januar 2020 thematisiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell