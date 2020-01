POL-LG: ++ Pkw prallt gegen umgestürzten Baum - Fahrerin tödlich verletzt ++ "Fahrraddieb erwischt" - aufmerksame Polizeibeamte ++ Gaspistole, Einhandmesser und Elektroschocker ++ unbekannten Jogger ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg/ Bleckede - wer schlägt muss gehen - mehrere Tage weggewiesen

Einen 45 Jahre alten Mann hat die Polizei am frühen Abend des 28.01.20 für sechs Tage aus einer Wohnung im Lüneburger Stadtteil Rotes Feld weggewiesen. Ersten Ermittlungen zu Folge war es zum Streit zwischen dem 45-Jährigen und seiner 38-jährigen Ehefrau gekommen. Im Verlauf des Streits soll der 45-Jährige seiner Frau das Handy aus der Hand geschlagen und sie anschließend geschubst haben, so dass sie sich mehrere Hämatome zuzog. Am späten Dienstagabend wurde auch ein 33 Jahre alter Mann aus Breese für sechs Tage weggewiesen. Der 33-Jährige hatte mit einer Eisenstange auf seinen vier Jahre älteren Bruder losgehen wollen, was durch den Vater der beiden verhindert werden konnte. Nach dem Vorfall konsumierte der 33-Jährige mittels eines Bong unterschiedliche Drogen. Die Polizeibeamten stellten unterschiedliche Gegenstände sicher, die zum Drogenkonsum genutzt werden, u.a. mehrere Pfeifen, Rauchköpfe und den Bong, sowie unterschiedliche Drogen.

Barnstedt - Pkw prallt gegen umgestürzten Baum - Fahrerin tödlich verletzt

Eine 50-jährige Autofahrerin kam am 29.01.20, gegen 01.20 Uhr in der Schulstraße auf einen schweren Unfall zu und alarmierte umgehend Polizei und Rettungsdienste. Ersten Ermittlungen zu Folge hatte eine 69-Jährige mit ihrem Pkw Ford die Schulstraße aus Barnstedt kommend in Richtung Betzendorf befahren. Hinter einer Rechtskurve lag ein Baum quer über der Fahrbahn, der höchstwahrscheinlich in Folge des Sturms umgestürzt war. Die 69-Jährige hatte den Baum offenbar gar nicht oder viel zu spät gesehen, denn der Pkw kollidierte ungebremst mit dem Baumstamm. Der Stamm lag nicht direkt auf dem Asphalt auf sondern, abgestützt von Baumkrone und die Wurzeln, so hoch über der Fahrbahn, dass zumindest die Front des Ford darunter hindurch passte. Das Dach des Pkw wurde bei dem Unfall eingedrückt und die aus dem Landkreis Lüneburg stammende Fahrerin des Ford Fiesta in Folge tödlich verletzt. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Lüneburg - "Fahrraddieb erwischt" - aufmerksame Polizeibeamte

Zunächst war der 35 Jahre alte Lüneburger einer Polizeistreife am 29.01.20, gegen 03.15 Uhr, zu Fuß Am Sande aufgefallen, doch zwanzig Minuten später sahen die Polizeibeamten ihn dann noch einmal - er fuhr in der Apothekenstraße direkt an den Polizeibeamten auf einem Fahrrad vorbei, an dessen Lenker ein zerstörtes Fahrradschloss hing. Die Aussage, dass er das blau-silberne Herrenrad der Marke Rixe gerade von einem Kumpel bekommen hatte, wollten die Polizeibeamten nicht so recht glauben. Sie stellten das Fahrrad sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen den notorischen Langfinger ein. Der rechtmäßige Eigentümer des Fahrrades kann sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung setzen.

Vögelsen - "Spiegelklatscher" - nach Unfall geflüchtet

Am 28.01.20, gegen 19.25 Uhr, kam es in der Straße Am Wienebütteler Weg bzw. der K 21, kurz vor dem Ortseingang Vögelsen zu einem Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zu Folge geriet der Fahrer eines dunklen Fahrzeuges, der in Richtung Lüneburg fuhr, kurz hinter dem Ortsausgang Vögelsen zu weit nach links und auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zu einer Berührung mit dem Nissan einer in Richtung Vögelsen fahrenden 54-Jährigen. Die Spiegel beider Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß ganz bzw. teilweise abgerissen. Es entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro bei dem Unfall. Der Fahrer des dunklen Fahrzeuges setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Lüneburg fort. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Embsen - Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht zum 29.01.20 brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten auf, der in der Straße Wagenhorst in Höhe einer Gaststätte aufgestellt ist. Die Täter stahlen Zigaretten und Bargeld. Insgesamt entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Barendorf - versuchter Einbruch

Zwischen dem 27.01.20, 17.00 Uhr, und dem 28.01.20, 09.50 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Auf der Höhe einzubrechen. Die Täter hebelten u.a. an der Eingangstür, gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Geldbörse aus Rucksack gestohlen

Einer 43-Jährigen wurde am 28.01.20 die Geldbörse aus dem Rucksack gestohlen, während sie sich zwischen ca. 12.10 und 12.35 Uhr in unterschiedlichen Geschäften in der Straße Am Sande aufhielt. In der Geldbörse befanden sich mehrere hundert Euro Bargeld und persönliche Papiere. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs - Gaspistole, Einhandmesser und Elektroschocker im Auto

Einen 18 Jahre alten Fahrer eines Pkw Mazda stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 28.01.20 in der Saaßer Chaussee. Bei der Kontrolle des jungen Mannes aus Lüchow gegen 10:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Kokain und Amphetamine verlief positiv. Parallel stellten die Beamten im Fahrzeug des Mannes eine Gaspistole, ein Einhandmesser und einen Elektroschocker sicher. Den Mann erwarten entsprechende Strafverfahren.

Lüchow - betrunken unterwegs - 1,48 Promille

Einen alkoholisierten Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den Abendstunden des 28.01.20 im Karl-Mente-Weg. Bei der Kontrolle des 57-Jährigen gegen 20:45 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,48 Promille fest. Ihn erwartete ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Uelzen

Uelzen - "Geschlechtsteil präsentiert" - Polizei ermittelt gegen unbekannten Jogger

Wegen "exhibitionistischer Handlung" ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Jogger nach einem Vorfall in den Morgenstunden des 29.01.20 im Bereich Ilmenauufer. Der Unbekannte hatte gegen 07:40 Uhr zwischen Ripdorfer Straße und Ilmenau (stadteinwärts) in Höhe des dortigen Altenheims einer jungen Frau "sein bestes Stück" präsentiert. Die Frau drückte deutlich ihr Missfallen aus, so dass der Mann weiterlief. Die Frau alarmierte die Polizei. Der Jogger wird wie folgt beschrieben: ca. 25 Jahre alt, westeuropäische Erscheinung, hellen Bart, schlank, graue Jogginghose, dunkel Oberbekleidung, mit Mütze oder Kapuze. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bardenhagen - "Pkw Mini-Cooper" nach Spiegelditscher gesucht

Nach einem flüchtigen Pkw Mini-Cooper sucht die Polizei Bevensen nach einer Kollision mit einem entgegenkommenden Lkw Daimler mit Anhänger der Bundeswehr in den Mittagsstunden des 21.01.20 auf der Landesstraße 233 - Bardenhagener Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen war der Fahrer des Minis gegen 12:45 Uhr leicht auf die Gegenfahrbahn gekommen und streifte dort den Außenspiegel des entgegenkommenden Lkw Daimler. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise zu dem Mini-Cooper nimmt die Polizei Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - Kind stürzt mit Tretroller nach "Kollision" mit Pkw - nicht verletzt - Polizei sucht weißen Klein-Pkw vom Theater-Parkplatz

Zu einer leichten Kollision zwischen einem unbekannten weißen Klein-Pkw und einem sechs Jahre alten "Roller-Fahrer" kam es in den Nachmittagsstunden des 27.01.20 im Kreisverkehr Greyerstraße. Der Fahrer/die Fahrerin des weißen Klein-Pkw war gegen 17:20 Uhr vom Parkplatz des Theaters in den Kreisverkehr eingefahren und übersah dabei das Kind mit seinem Tretroller. Der Junge stürzte, verletzte sich jedoch nicht. Der Pkw fuhr weiter. Die Polizei bittet nun den Fahrer/die Fahrerin des weißen Pkw sich mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, in Verbindung zu setzen.

Uelzen - "Böller gezündet" - Polizei schreitet ein und ahndet Verstoß

Nachdem zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche in den Abendstunden des 28.01.20 in der Greyerstraße und Veerßer Straße pyrotechnische Gegenstände zündeten, konnte die beiden bereits polizeilich bekannten Uelzener durch Polizeibeamten kontrolliert werden. Die Beamten leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Kommunalen Tatbestandskatalog von Stadt und LK Uelzen ein.

Bad Bodenteich - Einbruch in Bäckerei - Tresor angegangen

In eine Bäckereifiliale in der Neustädter Straße brachen Unbekannte in den Nachtstunden zum 29.01.20 ein. Die Täter drangen gewaltsam ins Gebäude ein, gelangten ins Innere und machten sich am Tresor zu schaffen. Die Täter erbeuteten Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

