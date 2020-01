POL-LG: ++ (fast) alle Polizeistationen mit neuer Telefonnummer ++ technische Umstellung auf Voice-Over-IP ++ Polizei in den Landkreisen LG, Lüchow-D. und Uelzen jetzt mit neuen Nummern ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Im Zuge der niedersachsenweiten Systemumstellung auf Internet-Telefonie (Voice Over IP) wurden in den letzten Wochen fast alle Dienststellen der Polizeibehörden des Landes Niedersachsen neue Rufnummern erhalten. Nachdem im Dezember 2019 und Anfang Januar 2020 bereits mehrere Polizeistationen im Landkreis Lüneburg auf das neue System umgestellt wurden, erhielten auch die Polizeistationen in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg und Uelzen neue Rufnummern. Für eine Übergangszeit werden Anrufbeantworterfunktionen für die "alten Nummern" mit entsprechenden Hinweise auf die aktualisierten Rufnummern geschaltet werden Bis auf die Polizeistation im Amt Neuhaus sind alle Rufnummern der hiesigen Polizeistationen jetzt umgestellt und kann hier entnommen werden. Von der Rufnummernumstellung ist der Notruf 110 nicht betroffen. In Notfällen immer 110 wählen. Ab sofort sind folgende Polizeistationen unter neuen Rufnummern erreichbar:

PSt. Adendorf: 04131 - 85401-0 (Fax -10) PSt. Bardowick: 04131 - 79940-0 (Fax -10) PSt. Reppenstedt: 04131 - 24448-0 (Fax -10) PSt. Bleckede: 05852 - 95117-0 (Fax -10) PSt. Dahlenburg: 05851 - 97944-0 (Fax -10) PSt. Melbeck: 04134 - 90944-0 (Fax -10) PSt. Amelinghausen: 04132 - 93982-0 (Fax -10) PSt. Barendorf: 04137 - 80887-0 (Fax -10)

PSt. Clenze: 05844 - 97640-0 (Fax -10) PSt. Dannenberg: 05861 - 98576-0 (Fax -10) PSt. Gartow: 05846 - 97963-0 (Fax -10) PSt. Hitzacker: 05862 - 98701-0 (Fax -10)

PSt. Amt Neuhaus: 038841 - 20732 - Festnetz neu wird später geschaltet

PSt. Bad Bevensen: 05821 - 97655-0 (Fax -10) PSt. Bienenbüttel: 05823 - 95400-0 (Fax -10) PSt. Bad Bodenteich: 05824 - 96598-0 (Fax -10) PSt. Rosche: 05803 - 96934-0 (Fax -10) Pst. Wrestedt: 05802 - 98715-0 (Fax -10) PSt. Ebstorf: 05822 - 94792-0 (Fax -10) PSt. Suderburg: 05826 - 95897-0 (Fax -10)

