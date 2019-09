Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht nach Vorfahrtsmissachtung

Haßloch (ots)

Am Mittwoch, 18.09., um 09.00 Uhr, befuhr die 25-jährige Fahrerin eines Pkw Hyundai die Pestalozzistraße (L 532) in Haßloch in südlicher Richtung. Der Fahrer eines weiteren Pkw befuhr die Martin-Luther-Straße in östlicher Richtung und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt der 25-jährigen. Die Vorfahrtsberechtigte wich schnell aus, wobei sie mit ihrem Pkw auf eine Grünanlage und ein dort befindliches Verkehrszeichen fuhr, an dem ein Schaden entstand. An ihrem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand, weder die Fahrerin noch ihr auf dem Rücksitz befindliches Kleinkind. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Unfall einfach weiter, ohne sich um Unfallfolgen zu kümmern oder Angaben zu seiner Person oder seinem Fahrzeug zu machen oder entsprechende Feststellungen zu ermöglichen.

Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Unfalls unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

