POL-PDNW: Wertsachen in Schulturnhalle gestohlen

Am Dienstag, den 17.09.2019, wurden im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr in der Umkleide der Schulturnhalle in der Landwehrstraße mehrere Diebstähle begangen. In vier bekannten Fällen wurden Bargeld, Mobiltelefone und Fahrscheine entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf ca. 700 Euro. Inwieweit der oder die Täter ungehindert während der Schulsportzeiten in die Umkleidekabine gelangen konnten, muss noch geklärt werden.

In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals eindrücklich darauf hin, dass grundsätzlich Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt abgelegt werden sollten.

