Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "Sicher wohnen - Einbruchschutz" ++ Infoveranstaltung bei der Polizei Lüchow ++ am 27.02.20 ++ Anmeldung erforderlich! ++

Lüneburg (ots)

++ Sicher wohnen - Einbruchschutz ++ in Lüchow ++

Das Polizeikommissariat Lüchow bietet eine kriminalpolizeiliche Beratung zum Thema "Sicher wohnen - Einbruchschutz" in der Saaßer Chaussee in 29439 Lüchow (Wendland) an. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 27.02.2020, in der Zeit von 15.00 - ca. 17.30 Uhr statt.

Eine Anmeldung ist unter 05841/122-223 oder -224 erforderlich.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden sie auf unserer Internetseite www.k-einbruch.de . Einbruchschutz zahlt sich aus. Private Eigentümer und Mieter können staatliche Zuschüsse zur Sicherung gegen Wohnungs- und Hauseinbrüche bei der KfW in Anspruch nehmen. Einzelheiten zum KfW-Förderprogramm sind unter www.kfw.de/einbruchschutz abrufbar.

Kay Eggert, Polizeihauptkommissar Sachbearbeiter Prävention Polizeikommissariat Lüchow Saaßer Chaussee, 29439 Lüchow (Wendland) EMail: praevention@pk-luechow.polizei.niedersachsen.de Persönlich: 05841/122-224 Handy: 01520/9348991 Geschäftszimmer: 05841/122-223

