POL-LG: ++ von Pkw erfasst - Senior tritt auf Fahrbahn - schwerstverletzt in Spezialklinik - Zeugen gesucht! ++ "Indoor-Plantage in Wohnhaus fliegt auf" - Fahrt unter Drogeneinfluss ++ Bushaltestelle ...

Lüneburg (ots)

Presse - 30.01.2020 ++

Lüneburg

Lüneburg - von Pkw erfasst - Senior tritt auf Fahrbahn - schwerstverletzt in Spezialklinik - Zeugen gesucht!

Nach einem schweren Verkehrsunfall in den Nachmittagsstunden des 29.01.20 Am Weißen Turm schwebt ein 79 Jahre alter Lüneburger in Lebensgefahr; parallel sucht die Polizei mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls. Nach derzeitigen Ermittlungen war der 79-Jährige gegen 17:15 Uhr Am weißen Turm vom Fahrbahnrand zwischen den geparkten Pkw auf die Fahrbahn getreten. Ein in Richtung Sülzwiesen fahrender 86 Jahre alter Führer eines Pkw Ford konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasst den Fußgänger. Dieser wurde in eine Spezialklinik nach Hamburg gebracht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Bleckede/Lüneburg - "Indoor-Plantage in Wohnhaus fliegt auf" - Fahrt unter Drogeneinfluss - Polizei durchsucht Wohnhaus und stellt Cannabis-Pflanzen, Equipment und Drogen sicher

"Nicht eingeplant" hatte ein 50 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes eine Polizeikontrolle in der Teldauer Straße in den Nachmittagsstunden des 28.01.20. Beamte der Polizei Bleckede hatte den Mann aus der Region gegen 14:30 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle kontrolliert und dabei den Einfluss von Drogen festgestellt. Parallel war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen verdichtete sich der Verdacht, dass der 50-Jährigen im Besitz von weiteren Betäubungsmitteln ist, so dass in der Folge auf Anordnung das Grundstück und Wohnhaus des Mannes in der Region durchsucht wurde. Dabei stellten die Beamten eine professionelle Indoor-Plantage mit Equipment in den Räumlichkeiten des Mannes fest. Ermittler stellten auf gestrigen Tagen weit mehr als ein Dutzend Cannabispflanzen sowie das Equipment sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - ohne Führerschein unterwegs - "Autoschlüssel an Mama übergeben"

Einen 21 Jahre alten Lüneburger mit einem Pkw Renault stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 29.01.20 auf einem Parkplatz in der Theodor-Heuss-Straße. Bei der Kontrolle des jungen Mannes gegen 15:45 Uhr stellte sich heraus, dass der Heranwachsende keinen Führerschein besaß. Die Beamten beendeten die Fahrt, leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein (inkl. Meldung an die Führerscheinstelle) und übergaben die Fahrzeugschlüssel an die Mutter des 21-Jährigen.

Hohnstorf - Vorfahrt missachtet - 20.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 30.01.20 im Bereich der Bundesstraße 209. Ein 61 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel Vivaro hatte gegen 07:15 Uhr eine von links kommende vorfahrtberechtigte Fahrerin eines Pkw VW Golf übersehen, so dass es zur Kollision kam. Beide Beteiligte erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro.

Reppenstedt - Baum gefällt - Bushaltestelle beschädigt

Ein Glassegment einer Bushaltestelle in der Lüneburger Straße zerstörte ein Unbekannter in den Nachtstunden zum 30.01.20. Der Unbekannte hatte zuvor einen ca. 2,5m hohen Baum gefällt und damit das Glassegment beschädigt; Schadenshöhe gut 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-24448-0, entgegen.

Soderstorf - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - Fahrverbot

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 29.01.20 in der Hauptstraße in Fahrtrichtung Rolfsen. Dabei erwartet eine 46 Jahre alte Autofahrerin mit 84 km/h ein Fahrverbot. Weitere Verkehrsteilnehmer verhielten sich ordnungsgemäß.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Bad Bevensen - Einbruch in Gaststätte - Spielautomaten aufgebrochen

In eine Gaststätte in der Bahnhofstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 29.01.20 ein. Die Täter gelangten gewaltsam durch eine Nebentür ins Gebäude, brachen zwei Spielautomaten im Innenraum auf und erbeuteten Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - angetrunken unterwegs - 0,82 Promille

Eine 38 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Ford Focus stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 30.01.20 in der Bevenser Straße. Bei der Kontrolle der Frau gegen 00:45 Uhr stellten die Beamten nach einem Alco-Test einen Wert von 0,82 Promille fest. Die Frau erwartet ein Fahrverbot sowie ein "saftiges" Bußgeld.

Hanstedt, OT. Velgen - von der Fahrbahn abgekommen - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 20 Jahre alter Fahrer eines Pkw Nissan Micra in den Abendstunden des 29.01.20 auf der Kreisstraße 44 zwischen Hanstedt und Velgen. Der junge Mann war gegen 19:15 Uhr alleinbeteiligt auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, geriet ins Schleudern und fuhr in den linken Straßengraben. Es entstand ein Sachschaden von gut 2100 Euro.

