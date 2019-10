Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Auto entwendet

Rems-Murr-Kreis (ots)

Winterbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen 11:15 Uhr und 12 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer am Dienstag im Kuckucksweg eine Gartenmauer sowie eine Hecke. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Lkw-Fahrer den Kuckucksweg in Richtung Friedhofstraße entlang und touchierte hierbei die Mauer. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Backnang: Auto entwendet

Auf dem Gelände eines Autohauses in der Industriestraße wurde in der Nacht zum Dienstag ein Pkw Ford Focus entwendet. Es ist zu vermuten, dass das Auto mit den Kennzeichen BK - L 2511 benutzt wird. Diese wurden ebenfalls an dem Autohaus von einem Pkw Fiesta abmontiert und mitgenommen. Wer Hinweise zum Diebstahl und Verbleib des entwendeten schwarzen Ford Focus geben kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

