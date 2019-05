Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Bodelschwinghstraße/ Gullydeckel auf die Fahrbahn gelegt

Coesfeld (ots)

Das hätte übel ausgehen könne. Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag (23. Mai) auf der Bodelschwinghstraße in Nottuln zwei Gullydeckel von Abflussschächten gehoben und mitten auf die Fahrbahn gelegt. Gar nicht witzig, sondern ein Fall von gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Darauf stehen Geld- oder Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren.

Alarmiert wurde die Polizei um 0.16 Uhr. Die Beamten setzten die Gullydeckel wieder ein. Bei der Suche nach dem oder den Tätern hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: 02594/7930

