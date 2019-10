Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zerkratzte Autos auf der Egerstraße

Recklinghausen (ots)

In der Zeit von Samstag Mittag bis Sonntag Mittag zerkratzten unbekannte Täter an mehreren auf der Egerstraße geparkten Autos den Lack mit einem spitzen bislang unbekanntem Werkzeug. Bisher liegen Anzeigen zu fünf beschädigten Autos vor. Die Autos waren hintereinander am Straßenrand geparkt. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

