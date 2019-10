Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Protürkische-Kundgebung in der Innenstadt

Recklinghausen (ots)

Heute fand ab 18 Uhr in der Recklinghäuser Innenstadt eine genehmigte protürkische Kundgebung unter dem Thema "Demonstration und moralische Unterstützung für das türkische Volk" statt. An der Veranstaltung nahmen in der Spitze bis zu 250 Personen teil. Die Kundgebung endete um 20.15 Uhr. Sie verlief insgesamt störungsfrei.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell