POL-HF: Verkehrsunfall - Junger Fahrer verliert in Kurve Kontrolle

Kirchlengern (ots)

(kup) Am Mittwoch (16.10.), um 16:52 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Mann aus Kirchlengern mit seinem PKW auf dem Zubringer, der von der Fiemerstraße zur B239 führt. Auf derselben Straße in entgegengesetzter Richtung fuhr eine 68-jährige Frau aus Löhne mit ihrem schwarzen Golf. In einer langgezogenen Kurve verlor der junge Mann aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen schwarzen Ford Fusion. Er driftete zunächst nach rechts auf den seitlichen Grünstreifen seiner Fahrbahn ab. Dadurch kam er ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier verursachte er einen Zusammenstoß mit der entgegenkommenden Fahrerin. Durch die Wucht des Aufpralls drehte das Fahrzeug sich und kam schließlich in dem angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin leicht verletzt und durch einen eingesetzten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 4.500 Euro.

