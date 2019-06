Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Pkw verkratzt

Wegberg-Beeck (ots)

Bisher unbekannte Personen haben am 2. Juni (Sonntag) mehrere Pkw auf der Straße Im Maggenfeld verkratzt. Bisher wurden der Polizei drei Fälle angezeigt. An jedem Wagen wurden die jeweils dem Gehweg zugewandten Fahrzeugseiten mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Wer Hinweise zu den oder Täter/n geben kann, der informiere bitte das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0.

