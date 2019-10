Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheitsfahrt - Polizei stellt Rollerschlüssel sicher

Herford (ots)

(kup) Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle fiel Beamten der Polizei in Herford am Montagabend (14.10.), um 23.10 Uhr, ein Schlangenlinien fahrender Rollerfahrer auf der Hermannstraße auf. Die Polizeibeamten hielten den Fahrer an. In der Atemluft des 18-jährigen Fahrers aus Herford nahmen die Beamten deutlich Alkoholgeruch wahr. Ein Atemtest ergab ein positives Ergebnis. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und diese von einem Arzt auf der Polizeiwache Herford durchgeführt. Anschließend wurde dem jungen Mann die Weiterfahrt bis zum Abbau des Alkohols in seinem Körper untersagt. Wenige Minuten später trafen zwei andere Polizeibeamte den soeben entlassenen Mann auf seinem Roller, erneut in Schlangenlinien fahrend, auf der Bielefelder Straße in Richtung B239 an. Die Polizisten hielten den Alkoholisierten an und kontrollierten ihn. Zur Entnahme einer weiteren Blutprobe wurde er erneut auf die Wache in Herford gebracht. Der Rollerschlüssel wurde sichergestellt. Der Mann muss nun mit einem Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss rechnen.

