POL-FR: Lörrach: Unfallflucht nach Beschädigung einer Straßenlaterne

Freiburg (ots) - Am Mittwoch gegen 08.45 Uhr fuhr ein Mercedes gegen eine Straßenlaterne in der Hauptstraße in Lörrach-Stetten. Die Autofahrerin soll daraufhin ausgestiegen sein und den Schaden begutachtet haben. Daraufhin entfernte sie sich mit ihrem Fahrzeug, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall jedoch und teilte dies dem Polizeirevier mit. An der Straßenlaterne entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht.

kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621/176-101

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell