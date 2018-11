POL-FR: Müllheim L 125 - Nach Unfall unerlaubt entfernt

Freiburg (ots) - Am Montagmittag, 26. November, gegen 17.00 Uhr befuhr die Fahrerin einer Mercedes Benz A-Klasse die L 125 von Britzingen kommend in Richtung Müllheim. Aus der Gegenrichtung, von Müllheim kommend, kam der Frau etwa 300 Meter vor der Abzweigung zur Schwärze ein Pkw entgegen. Dieser geriet im Kurvenbereich zu weit nach links und streifte den Mercedes. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Der oder die Unfallverursacher(in) entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfallverursacher(in) oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Müllheim, Tel. 07631-17880, in Verbindung zu setzen.

