Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kfz-Diebstahl - Unbekannte entwenden Mercedes Sprinter

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Dienstag (15.10.), um 20.00 Uhr, und Mittwoch, um 10.45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen grau-silbernen Mercedes Sprinter, der Im Babenbecker Feld parkte. Der 50-jährige Besitzer hatte sein Firmenfahrzeug mit der seitlichen Aufschrift "ccl" am Abend verschlossen abgestellt. Als der Herforder seinen Lieferwagen am folgenden Morgen nutzen wollte, stellte er den Diebstahl fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 16.000 Euro. Hinweise zu dem Fahrzeug und der Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

