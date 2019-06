Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Senior angerempelt - Geld aus Geldbörse entwendet

Kreuztal (ots)

Am heutigen Donnerstag, gegen 11:30 Uhr, ging ein 74-jähriger Mann, nachdem er seine Einkäufe vom Wochenmarkt in seinem Pkw verstaut hatte, in der Tiefgarage des Kreuztaler Rathauses zum Parkautomat. Auf dem Weg dorthin wurde er von einem unbekannten Mann angerempelt und fast zu Boden gestoßen. Der Mann entschuldigte sich noch mit den Worten: "Ich muss zur Arbeit" und lief dann weiter Richtung Tiefgaragenausfahrt Siegener Straße. Der 74-Jährige bemerkte, dass seine Geldbörse auf dem Boden lag. Nachdem er diese aufgehoben hatte, stelle er fest, dass das Bargeld fehlte. Es ist davon auszugehen, dass der unbekannte Mann beim anrempeln die Geldbörse aus der Hosentasche des Seniors herausgefischt und das Scheingeld an sich genommen hat. Der Unbekannte, circa 25 Jahre alte Mann, wird beschrieben als 165 cm großer Südosteuropäer mit schmaler Statur, dunklen Haaren. Bekleidet mit einem weißen Langarmshirt, langer Hose und hellen Schuhen. Die Polizei in Kreuztal (02732-9090) nimmt Hinweise entgegen.

