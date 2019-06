Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mitarbeiterin einer Inobhutnahmeeinrichtung geschlagen

Freudenberg (ots)

Am späten Abend des 11.06.2019 kam es zu einer Körperverletzungshandlung in einer Inobhutnahmeeinrichtung für Jugendliche in Freudenberg. Gegen 23:15 Uhr wurde eine 47-jährige Mitarbeiterin angegriffen und mit einem Metallgegenstand geschlagen. Die 47-jährige Angestellte erlitt erhebliche Verletzungen. Zwei jugendliche Tatverdächtige sind Bewohnerinnen der Einrichtung. Ein weiterer jugendlicher Beteiligter und ein erwachsener Tatverdächtiger hielten sich ohne Erlaubnis in der Einrichtung auf. Die vier Verdächtigen flüchteten, konnten aber zeitnah im Bereich Freudenberg festgenommen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft, insbesondere zum genauen Tathergang und zu den Motiven, dauern an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell