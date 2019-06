Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Senior rammt drei Pkw und eine Mauer-30000 Euro Sachschaden

Siegen (ots)

Am Dienstagmittag(11.06.2019) ist es auf der Hauptstraße in Kaan-Marienborn zu einem Verkehrsunfall mit vier beschädigten Pkw und einer beschädigten Mauer gekommen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 90-Jähriger VW Fahrer vom Parkplatz eines Supermarktes auf die Hauptstraße. Dabei übersah er eine 43 -Jährige Audi Fahrerin, die auf der Hauptstraße in Richtung Feuersbach fuhr. Der VW Fahrer kollidierte zunächst mit der Audi Fahrerin und kam anschließend an einer Mauer zum Stehen. Eine in Richtung Siegen vorbeifahrende 48-Jährige VW Fahrerin beobachtete den Unfall. Sie hielt ihren Pkw unmittelbar hinter dem Pkw des 90-Jährigen an um sich nach dem Befinden der Verunfallten zu erkundigen. Der VW Fahrer fuhr nun unvermittelt rückwärts gegen das Auto der 48 Jährigen. Anschließend legte er den Vorwärtsgang ein und fuhr vorwärts gegen einen an der Örtlichkeit geparkten Renault- Transporter. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt dreißigtausend Euro. Der Führerschein des 90-Jährigen wurde von der Polizei sichergestellt.

