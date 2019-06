Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Autofahrer kollidiert mit Sessel

Bad Berleburg (ots)

Auf der K51 ist es am Sonntagabend(09.06.2019) gegen 22:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 18-jähriger Skodafahrer fuhr auf der K51 zwischen Wemlinghausen und Wunderthausen. In Höhe eines dortigen Parkplatzes stellten zuvor Unbekannte einen Sessel auf die Fahrbahn. Dem Autofahrer war es nicht mehr möglich rechtzeitig abzubremsen und es kam zum Zusammenstoß mit dem Sessel. An dem Skoda entstand ein Schaden in Höhe von 3000 EUR. Der Sessel stammt vermutlich ursprünglich aus Sperrmüll, der auf dem Parkplatz abgelegt wurde. Das Bad Berleburger Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter 02751-909-0.

