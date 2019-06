Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 19-Jähriger läuft gezielt gegen fahrende Pkw

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Am Sonntagabend, gegen 22:00 Uhr, befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Mercedes die Weidenauer Straße aus Geisweid in Richtung Weidenau. In Höhe des Kreisklinikums trat plötzlich unvermittelt ein 19-Jähriger von rechts auf die Fahrbahn. Trotz sofortigem Ausweichens, touchierte der Mercedes den jungen Mann, welcher auf die Straße stürzte. Der 19-Jährige stand nach dem Unfall unmittelbar wieder auf und lief auf der Weidenauer Straße Richtung Süden. In Höhe der Einmündung Glück-Auf-Straße lief der Mann dann gezielt auf einen Opel Corsa zu, der von Siegen in Richtung Geisweid fuhr. Der 25-jährige Fahrer des Opel bremste noch stark ab, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der 19-Jährige kollidierte mit dem Opel Corsa, rutschte von der Motorhaube ab und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen. Er wurde mit einem Rettungswagen dem Kreisklinikum zugeführt. Warum der junge Mann gezielt gegen die beiden Pkw lief, ist zur Zeit noch nicht abschließend geklärt.

