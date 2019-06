Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vandalen brachen in leerstehendes Gebäude ein

Siegen (ots)

In ein leerstehendes Gebäude an der "Untere Dorfstraße" sind zerstörungswütige Unbekannte eingebrochen. Wie gestern (06.06.2019) polizeilich bekannt wurde drangen Vandalen in der Zeit von 28.05. - 06.06.2019 in das vormals als Studentenwohnheim genutzte Objekt ein. Dort richteten sie diverse Sachbeschädigungen an und brachen die Türen mehrerer Wohnräume und Büros auf. Nach ersten Erkenntnissen machten die Einbrecher keine Beute, hinterließen jedoch einen beträchtlichen Sachschaden in der geschätzten Höhe eines mittleren vierstelligen Euro-Betrages. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten mit Hinweisen die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu unterstützen (0271-7099-0).

