Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Motorradfahrer verletzt

Rhede (ots)

Leicht verletzte sich ein 44-jähriger Kradfahrer aus Bocholt am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der Barloer Straße. Beim Abbiegen in Höhe der Boomsstegge verlor das Krad nach ersten Erkenntnissen die Bodenhaftung. Ein Rettungswagen transportierte den Kradfahrer ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

smö

Kreispolizeibehörde Borken



http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell