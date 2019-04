Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Auf haltenden Wagen aufgefahren

Borken (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag auf der Abfahrt der Bundesstraße 67 zur Weseler Straße in Borken ereignet hat. Eine 21-jährige befuhr gegen 18.05 Uhr die B 67 aus Richtung Rhede kommend. An der Abfahrt zur Weseler Straße wollte sie nach rechts in diese einbiegen. Dabei fuhr die Borkenerin auf den Wagen einer 54-jährigen Borkenerin auf, die an der Einmündung wartete. Ins Krankenhaus brachte ein Rettungswagen eine 26 Jahre alte Borkenerin, die im Auto der 54-Jährigen gesessen hatte.

