Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Angetrunken vor Auto gefahren

Borken (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro hat eine alkoholisierte Autofahrerin am Montag in Borken angerichtet. Die 49-Jährige war gegen 21.15 Uhr auf der Bocholter Straße mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein dort parkendes Auto gestoßen. Die Wucht des Aufpralls schob dieses auf ein weiteres dort stehendes Fahrzeug. Polizeibeamte stellten bei der Aufnahme des Unfalls fest, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand: Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von 1,29 mg/l hin. Die Beamten fertigten eine Anzeige und stellten den Führerschein der Recklinghäuserin sicher. Ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe.

