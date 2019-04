Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Eingangstür hält stand

Raesfeld (ots)

Gescheitert sind Unbekannte in der Nacht zum Montag in Raesfeld an einer Tür: Die Täter hatten vergeblich versucht, sie aufzuhebeln und so in einen gastronomischen Betrieb am Vennekenweg einzudringen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntag, 20.00 Uhr, und Montag, 06.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

