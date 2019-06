Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Kradfahrer kam von Straße ab - verletzt.

Bad Laasphe-Feudingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (06.06.2019) hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Straße "Zum Ilsetal" verletzt. Gegen 16:50 Uhr kam aus einer Gruppe von Zweiradfahrern ein 57-Jähriger aus bisslang unbekannten Gründen in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Der 57-Jährige stürzte und blieb auf einer Wiese liegen. Ersthelfer und Rettungskräfte versorgten den Verletzten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Meik Scholze

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell