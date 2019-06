Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Weißer Mercedes Sprinter entwendet- Zeugen gesucht

Kreuztal (ots)

In Kreuztal ist es in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen(05.06.2019) zum Diebstahl eines Fahrzeuges gekommen. In der Dr.-Erich-Moning Straße stahlen unbekannte Täter einen weißen Mercedes Sprinter mit dem Kennzeichen F-DS3857. Auf beiden Seiten befinden sich rote DB- Logos der Deutschen Bahn. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen bzw. zum Verbleib des entwendeten Transporters unter der Telefonnummer 02732-909-0.

