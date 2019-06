Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 42-Jähriger bei Betriebsunfall tödlich verletzt

Neunkirchen (ots)

In einem Neunkirchener Betrieb ist es zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Jede Hilfe zu spät kam am gestrigen Mittwoch (05.06.2019) für einen 42-Jährigen, der unter einen umstürzenden Stapel Eisenträger geriet und dabei tödliche Verletzungen erlitt. Am Abend hatten Mitarbeiter des Betriebes das Unglück bemerkt und Rettungskräfte verständigt. Ein Notarzt konnte dem Verunglückten, der von den umgestürzten Eisenträgern verschüttet worden war, nicht mehr helfen und nur noch dessen Tod feststellen. Neben der Kriminalpolizei war auch das Amt für Arbeitsschutz in die Ermittlungen vor Ort eingebunden.

